Il leader di Azione lo ha detto a margine della conferenza stampa in Senato sulle proposte del Terzo Polo per la Legge di Bilancio

(LaPresse) “Da parte nostra una contromanovra? Come è doveroso fare. Le opposizioni stanno in Parlamento, non in piazza“. Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda a margine della conferenza stampa in Senato sulle proposte del Terzo Polo per la Legge di Bilancio. “Dicono anche che non hanno avuto tempo di preparare questa manovra. Ma in tutto questo tempo all’opposizione che hanno fatto? Una manovra che non risolve problemi, ma li sposta”, ha aggiunto Calenda.

