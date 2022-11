Il leader di Azione: "Attività parlamentare sarà ridotta al minimo, per questo chiedo incontro urgente"

Apertura al dialogo con il governo da parte di Carlo Calenda in vista del passaggio parlamentare della legge di bilancio, approvata lunedì sera in Consiglio dei ministri. Presentando in Senato la “contromanovra” del Terzo polo, il leader di Azione ha detto: “Chiediamo un incontro alla presidente del Consiglio Meloni in considerazione del fatto che ci sembra una manovra molto pericolosa per il Paese. Noi ne abbiamo presentata una che è piena di investimenti e non di mance, perché questo è il problema della legge di bilancio del Governo. Siccome è nuova in questo lavoro siamo disponibili ad aiutarla, non solo a contestarla“. “L’attività parlamentare sarà ridotta al minimo, per questo chiedo un incontro urgente alla presidente Meloni”, ha aggiunto Calenda.

La replica del sottosegretario Fazzolari: “Aspettiamo sue idee geniali”

Dal governo arriva la replica del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari. “Calenda è un grande chiacchierone, dice che non siamo pronti, ma la legge di Bilancio passa per il Parlamento. Calenda è stato eletto e proporrà i suoi emendamenti. Ogni emendamento serio noi lo prenderemo in considerazione. Se Calenda ha una idea geniale sarà accolta e messa in legge di bilancio. Purtroppo finora idee geniali da Calenda non ci sono arrivate, scarseggiano ma siamo fiduciosi”, ha dichiarato il fedelissimo di Giorgia Meloni, intercettato dai cronisti nei pressi di Montecitorio.

