La ministra in conferenza stampa spiega che sale da 600 a 3mila euro la soglia dei premi esenti da tassazione come fringe benefit

Diversi inteventi del dl Aiuti quater vanno nella direzione di aiutare i redditi medio-bassi e i dipendenti a sostenere i costi del caro bollette. Lo sottolinea, oltre a Giorgia Meloni, anche la ministra Marina Elvira Calderone in conferenza stampa. “Nel decreto c’è un intervento a favore dei lavoratori, per gli ulteriori costi per l’energia. Intervento importante che consente di sostenere anche le integrazioni alle tredicesime” dice la Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, in conferenza stampa. “Il tetto viene posizionato a 3mila euro, da 600 euro. Questo consentirà entro il 31 dicembre ai datori di lavoro di intervenire a sostegno lavoratori, come fringe benefit o a ristoro di maggiori spese per energia e utenze domestiche di un importo superiore. E’ un modo per fare un intervento senza gravare ulteriormente di costi e di prelievo fiscale – contributivo”, aggiunge. Sale da 600 a 3mila euro la soglia dei premi esenti da tassazione che le imprese potranno concedere ai propri dipendenti come fringe benefit per aiutarli a pagare le bollette.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata