Napoli, violenze sessuali su minorenni di una scuola di danza: arrestato un 66enne

L’uomo è stato colto in flagranza di reato ed è stato condotto nel carcere di Poggioreale

Un uomo di 66 anni è stato arrestato per abusi sessuali su ragazzine minorenni in una scuola di danza di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Gli agenti del Commissariato di San Giorgio a Cremano lo hanno arrestato in flagranza del reato di violenza sessuale aggravata poiché commessa ai danni di ragazzine minorenni, una delle quali minore di 14 anni.

Dopo le formalità di rito, il 66enne è stato portato nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Le indagini, dirette dalla Procura di Napoli, hanno consentito di far luce su ripetuti atti di violenza sessuale subiti dalle minorenni, avvenuti all’interno della scuola di danza dove l’uomo svolgeva lezioni individuali di musica con le sue allieve. Le molestie sessuali avvenivano all’interno della saletta, durante le lezioni di musica. Nel corso delle indagini sono state attivate intercettazioni ambientali audio-video, la cui visione in diretta ha consentito alla polizia giudiziaria di cogliere l’uomo nella flagranza del reato. L’arresto è stato convalidato dal gip con emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere. La scuola di danza è risultata estranea ai fatti.