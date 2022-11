La premier espone i punti salienti del dl Aiuti

La premier Giorgia Meloni parla del Dl Aiuti quater approvato ieri e parte dal tema delle bollette. “La misura principale approvata ieri in Cdm è il decreto energia con cui stanziamo i primi 9,1 miliardi di euro destinati a dare una immediata risposta a famiglie e imprese per fronteggiare l’aumento dei costi delle bollette” ha spiegato Meloni in conferenza stampa.

Tetto al contante

“Avevamo dichiarato che saremmo intervenuti e abbiamo scelto di alzare il tetto al contante” a 5mila euro, allineandolo “alla media europea”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa.

Superbonus

“Abbiamo scelto di modificare la disciplina del superbonus. Nasceva meritoriamente come misura, ne abbiamo sempre condiviso le finalità, ma il modo con cui è stata realizzata ha creato molti problemi e difficoltà” dice Meloni. “Segnalo a chi ha fatto la campagna elettorale dicendo che il Superbonus consente di ristrutturare casa gratuitamente che questo ‘gratuitamente’ pesa sulle casse dello Stato per circa 60 miliardi di euro e ha creato con un buco di 38 miliardi”.

La diretta della conferenza stampa

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata