Papa Leone XIV promulga la sua prima enciclica: sarà dedicata all’intelligenza artificiale

Papa Leone XIV si accinge a promulgare la sua prima Lettera Enciclica, dal titolo ‘Magnifica Humanitas’, sulla custodia della persona umana nel tempo dell’intelligenza artificiale. La Lettera Enciclica porta la firma del Papa in data del 15 maggio, nel 135° anniversario della promulgazione della Lettera Enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII.

La presentazione del documento – accompagnata dall’intervento e dalla benedizione di Papa Leone XIV – avrà luogo il 25 maggio alle 11.30 presso l’Aula del Sinodo. I relatori saranno il Card. Víctor Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; il Card. Michael Czerny S.J., Prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale; la professoressa Anna Rowlands, Teologia politica, inclusa la Dottrina Sociale della Chiesa, ed etica teologica delle migrazioni umane, Dipartimento di Teologia e Religione della Durham University, Regno Unito; Christopher Olah, co-fondatore di Anthropic (USA) e responsabile della ricerca sull’interpretabilità dell’intelligenza artificiale; Leocadie Lushombo i.t., dottoressa in Teologia politica e Pensiero sociale cattolico, Jesuit School of Theology-Santa Clara University, in California. La conclusione sarà del Cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin.