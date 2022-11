La premier lo rende noto al termine della conferenza stampa con Jens Stoltenberg

“Il Segretario Stoltenberg mi perdonerà se faccio una cosa irrituale, ma immagino abbiate saputo che Alessia Piperno sta tornando a casa. Quindi volevo ovviamente ringraziare i nostri servizi di intelligence, il sottosegretario Mantovano e il ministero degli Esteri per il lavoro straordinario e silenzioso che hanno fatto per portare a casa questa ragazza”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una dichiarazione alla stampa congiunta con il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg.

