Il leader della Uil dopo il vertice dei sindacati con Meloni: "Diminuire numero di morti sul lavoro"

“Di Reddito di cittadinanza non se n’è parlato. Si è parlato molto della sicurezza sul lavoro, di quali sono le condizioni del lavoro, di come intervenire per diminuire il numero di morti e la strage che continua”. Lo ha detto il segretario della Uil, Pierpaolo Bombardieri, al termine dell‘incontro con il governo e il premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. “Si è parlato di politiche industriali, di come intervenire per separare la previdenza dall’assistenza. Abbiamo parlato della riforma fiscale, abbiamo presentato le nostre idee, le abbiamo detto di essere contrari a qualsiasi tipo di condono”, ha concluso Bombardieri.

