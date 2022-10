Così il segretario generale della Uil alla manifestazione a Roma

“Agli imprenditori diciamo: buttate fuori dalle vostre associazioni chi viola le norme“. Lo ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, intervenendo in piazza alla manifestazione dei sindacati a Roma per la sicurezza sul lavoro. “Fuori le aziende che violano la sicurezza negli appalti pubblici – aggiunge -. Se avete coraggio iniziate da qui. No soldi pubblici a chi viola le norme“. “Alle associazioni datoriali che dicono di essere d’accordo con noi diciamo con chiarezza mettete fuori chi viola le norme. Dovete essere coerenti”, ha ribadito. “La sicurezza deve diventare questione centrale, non si può morire di lavoro“, conlcude il segretario

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata