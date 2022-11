Il deputato di Sinistra Italiana: "Non lo consentiremo al governo Meloni"

“È in corso lo sbarco selettivo. Manca la figura di mediatori, persone che provengono dal Gambia. Sono indignato, arrabbiato, perché non si può speculare sulla pelle di neonati, donne, bambini, persone sfinite dalla stanchezza, da traumi, e persone sfinite dal freddo. È quello che sta succedendo in queste ore. Non lo consentiremo al governo Meloni”. Lo ha dichiarato il deputato di Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, presente al porto di Catania con un gruppo di attivisti per manifestare a sostegno dei migranti a bordo della ‘Humanity 1’, attraccata nella notte con a bordo 179 persone. “Abbiamo una Carta costituzionale sulla quale hanno giurato fedeltà e il rispetto di questa Carta va garantito anche alla luce delle convenzioni e degli accordi internazionali che il nostro Paese ha sottoscritto e ratificato. Sono naufraghi, non sono turisti. Sono naufraghi, non sono migranti”, ha aggiunto Soumahoro.

