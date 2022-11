Proseguite per tutta la notte le ispezioni sulla nave della Ong tedesca

La nave ‘Humanity 1‘, con a bordo 179 migranti, è giunta nel porto di Catania scortata da una motovedetta della Guardia Costiera. Nella notte sono stati fatti sbarcare tre donne minorenni e un bambino di sette mesi. Come disposto dal nuovo decreto, per tutta la notte sono proseguite le ispezioni da parte delle autorità italiane per individuare donne, bambini e persone fragili che hanno bisogno di cure e assistenza a terra. Col passare delle ore altre 145 persone sono state fatte scendere, mentre 35, per ora, restano a bordo. Un gruppo di attivisti, tra cui il deputato Aboubakar Soumahoro, ha protestato sul molo a sostegno dei migranti. “Illegale lasciare il porto se non sbarcano tutti”, denuncia la Ong tedesca.

