Per il governatore lombardo la sua ex numero due "guarda verso sinistra"

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, reagisce alle dimissioni di Letizia Moratti da vicepresidente e assessore al Welfare: “È sorprendente che l’assessore al Welfare dichiari oggi che l’azione della Giunta non sia sufficiente. Ne fa parte da un anno e mezzo e non mi pare che abbia sollevato mai problemi”, ha detto in una nota. “I dubbi che avevo espresso sul posizionamento politico di Letizia Moratti erano fondati. È chiaro che guarda verso sinistra e non da oggi“, ha aggiunto Fontana.

“In vista delle elezioni elezioni regionali, mi sembra che la dottoressa Moratti vada verso il centrosinistra. Se la troverò come sfidante in Lombardia? Possibile, vedo toni entusiastici anche da Calenda. Faremo una bella battaglia”, ha poi aggiunto il governatore della Lombardia a margine dell’incontro con il ministro Roberto Calderoli sull’Autonomia.

