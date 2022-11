L'endorsement del leader di Azione: "Certo che darà contributo positivo in politica regionale o nazionale"

Per il leader di Azione Carlo Calenda “Letizia Moratti è stata coraggiosa nel rassegnare le dimissioni dal pessimo governo di Attilio Fontana“, ha scritto in una nota specificando che “Moratti ha svolto un ottimo lavoro nel corso della campagna vaccinale, che prima di allora era in un caos indegno per una grande Regione europea. Sono certo che in futuro potrà dare un contributo positivo nella politica regionale o nazionale”.

