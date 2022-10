La parte conclusiva del discorso della presidente del Consiglio alla Camera: "

(LaPresse) “Io sono un underdog, una sfavorita, e voglio ancora stravolgere i pronostici con l’aiuto di ministri e sottosegretari”. Così Giorgia Meloni nella fase finale del suo discorso programmatico alla Camera dei deputati. “Alla fine di questa avventura a me interesserà una cosa sola, sapere di aver fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una nazione migliore. A volte ci riusciremo, a volte falliremo ma non indietreggeremo, non getteremo la spugna, non tradiremo”, ha continuato la presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata