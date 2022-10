La presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera ha pronunciato il discorso programmatico in vista del voto di fiducia. Meloni, in completo blu, è seduta tra i vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. La squadra dei 24 ministri siede al completo sui banchi del Governo. Dopo un’ora abbondante, la premier ha concluso il suo intervento tra gli applausi e una standing ovation

12.12 – Meloni: “Sono sempre stata una persona libera e la sarà sempre”

“Alla fine di questa avventura mi interesserà sapere che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per dare agli italiani una nazione migliore, a volte riusciremo a volte falliremo, ma non indietreggeremo, non tradiremo”. “Sono sempre stata una persona libera e la sarà sempre”, ha concluso Meloni

12.05 – Mafia, Meloni: “Lotta ci troverà in prima linea”

Nel suo discorso programmatico Meloni ha citato alcune vittime di Mafia, deputati in piedi a battere le mani. Applauso bipartisan anche quando la premier ha ricordato l’impegno del Servizio sanitario nazionale contro la pandemi: “La lotta alla mafia ci troverà in prima linea, criminali e mafiosi avrano disprezzo e inflessiblità da questo governo”

12.03 – Covid, Meloni: “Non replicheremo in nessun caso quel modello”

“Abbiamo adottato le misure più restrittive dell’Occidente, limitando fortemente le libertà fondamentali di persone e attività, ma nonostante questo siamo tra gli stati che hanno registrato i peggiori dati in termini di contagi e mortalità. Qualcosa non ha funzionato. Non replicheremo in nessun caso quel modello”, ha detto aggiungendo che “occorrerà fare chiarezza” sulla gestione della pandemia

12.01 – Meloni: “Mai provato simpatia per alcun regime, leggi razziali vergogna Italia”

“Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso”, ha detto Meloni ribadendo che i “totalitarismi del 900 hanno dilaniato l’inera Europa, non solo l’Italia, in una successione di orrori che ha investito gran parte degli Stati europei. E l’orrore e i crimini, da chiunque vengano compiuti, non meritano giustificazioni di sorta, e non si compensano con altri orrori e altri crimini. Nell’abisso non si regolano i conti, si precipita e basta”, ha detto Meloni. “Esattamente come ho sempre reputato le leggi razziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre”

11.58 – Meloni: “Non limiteremo diritti civili e aborto”

“Non limiteremo mai i diritti civili attuali di imprese e cittadini: vedremo alla prova dei fatti, anche su diritti civili e aborto, chi mentiva e chi diceva la verita’ in campagna elettorale su quali fossero le nostre reali intenzioni”.

11.56 – Meloni cita Steve Jobs: “Giovani, siate affamati, folli ma anche liberi”

11.52 – Meloni: “Intendiamo sostenere famiglia e tutelarla”

“Serve un piano imponente economico e culturale per riscopire la bellezza della genitorialità e rimettere la famiglia al centro della società”, ha detto Meloni e “vogliamo incentivare l’occupazione femminile”

11.48 – Meloni: “Reddito cittadinanza non è soluzione, ma il lavoro”

Parlando della povertà, Meloni ha spiegato che “la soluzione non è reddito di cittadinanza, è sconfitta, la soluzione è il lavoro”.

11.47 – Meloni cita papa Francesco: “La povertà non si combatte con l’assistenzialismo”

Giorgia Meloni, tra gli applausi, cita Papa Francesco: “La povertà non si combatte con l’assistenzialismo”

11.44 – Meloni: “Tregua fiscale e lotta all’evasione”

Nuovo patto fiscale: ridurre la pressione fiscale su imprese e famiglie con una riforma all’insegna dell’equità, tassa piatta per le partite iva; una tregua fiscale e in ultimo una serrata lotta all’evasione. Vera lotta alll’evasione, non caccia al gettito.

11.42 – Meloni: “Il motto del governo sarà non disturbare chi vuole fare”

“Il motto del governo sarà non disturbare chi vuole fare. Le imprese chiedono meno burocrazia. Sappiamo come aumenti il rischio di irregolarità, contenziosi e corruzione. Meno regole più chiare per tutti”, ha detto Meloni parlando di semplificazione

11.38 – Pnrr, Meloni: “No ritardi, concorderemo aggiustamenti con Ue”

“Spenderemo al meglio i 68,9 miliardi a fondo perduto e i 122,6 miliardi concessi a prestito all’Italia dal Next Generation Ee. Senza ritardi e senza sprechi, e concordando con la Commissione europea gli aggiustamenti necessari per ottimizzare la spesa, alla luce soprattutto del rincaro dei prezzi delle materie prime e della crisi energetica. Perché queste materie si affrontano con un approccio pragmatico, non ideologico”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni programmatiche nell’Aula della Camera.

11.37 – Meloni: “Italia ha bisogno di presidenzialismo”

“Negli ultimi vent’anni l’Italia ha avuto in media un governo ogni due anni, cambiando spesso anche la maggioranza di riferimento”, per questo “siamo fermamente convinti del fatto che l’Italia abbia bisogno di una riforma costituzionale in senso presidenziale, che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. Una riforma che consenta all’Italia di passare da una ‘democrazia interloquente’ ad una ‘democrazia decidente'”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni programmatiche nell’Aula della Camera. “Vogliamo partire dall’ipotesi di semipresidenzialismo sul modello francese, che in passato aveva ottenuto un ampio gradimento anche da parte del centrosinistra, ma rimaniamo aperti anche ad altre soluzioni”, aggiunge.

11.30 – Troppi applausi, Meloni: “Così finiamo alle tre…”

L’aula della Camera interrompe diverse volte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il suo discorso programmatico sul quale il Governo porrà la questione di fiducia e la premier – a microfono acceso durante un ennesimo batter di mani – si lascia scappare un commento a margine: “Così finiamo alle 3…”, scherza la premier

11.35 – Meloni: “Farò quello che serve a costo di non essere rieletta”

“L’orizzonte al quale vogliamo guardare non è il prossimo anno o la prossima scadenza elettorale, quello che ci interessa è come sarà l’Italia tra 10 anni. E io sono pronta a fare quello che va fatto a costo di non essere compresa, a costo perfino di non venire rieletta, per essere certo di aver reso con il mio e il nostro lavoro il futuro di questa nazione più agevole”.

11.30 – Meloni: “Siamo nel mezzo di una tempesta”

“Il contesto nel quale si troverà ad agire il governo è molto complicato, forse il più difficile dal secondo dopoguerra ad oggi. Le tensioni geopolitiche e la crisi energetica frenano la auspicata ripresa economica post-pandemia. Le previsioni macroeconomiche per il 2023 indicano un marcato rallentamento dell’economia italiana, europea e mondiale, in un clima per di più di assoluta incertezza”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni programmatiche nell’Aula della Camera. “Siamo, dunque, nel pieno di una tempesta” aggiunge, “eravamo consapevoli del macigno che ci stavamo caricando sulle spalle, e ci siamo battuti lo stesso per assumerci quella responsabilità. Perchè perché non siamo persone abituate a scappare”.

11.21 – Meloni: “Sostegno al popolo ucraino”

“Sosteniamo il popolo ucraino, non solo perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione territoriale di una nazione sovrana, ma anche perché è il modo migliore di difendere i nostri interessi. Solo chi rispetta gloi impegni può chiedere che gli oneri della crisi internazionale si no siddivisi in modo equilibrato “

11.20 – Meloni: “Continueremo a essere partner affidabile dell’alleanza atlantica”

“L’Italia continuerà ad essere partner affidabile in seno all’Alleanza Atlantica, a partire dal sostegno al valoroso popolo ucraino che si oppone all’invasione della Federazione Russa. Non soltanto perché non possiamo accettare la guerra di aggressione e la violazione dell’integrità territoriale di una nazione sovrana ma perché è il modo migliore per difendere anche il nostro interesse nazionale. Soltanto un’Italia che rispetta gli impegni può avere l’autorevolezza per chiedere a livello europeo e occidentale, ad esempio, che gli oneri della crisi internazionale siano suddivisi in modo più equilibrato. È quello che intendiamo fare, a partire dalla questione energetica”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni programmatiche nell’Aula della Camera. “La guerra ha aggravato la situazione già molto difficile causata dagli aumenti del costo dell’energia e dei carburanti. Costi insostenibili per molte imprese, che potrebbero essere costrette a chiudere e a licenziare i propri lavoratori, e per milioni di famiglie che già oggi non sono più in grado di fare fronte al rincaro delle bollette. Ma sbaglia chi crede sia possibile barattare la libertà dell’Ucraina con la nostra tranquillità”, aggiunge

11.16 – Meloni: “Italia non prende lezioni da nessuno”

“Negli ultimi giorni sono stati in parecchi, anche fuori dai nostri confini nazionali, a dire di voler vigilare sul nuovo governo italiano. Direi che possono spendere meglio il loro tempo: questo parlamento ha valide e battagliere forze di opposizione più che capaci di far sentire la propria voce, senza bisogno, mi auguro, del soccorso esterno. E mi auguro che quelle forze convengano con me sul fatto che chi dall’estero dice di voler vigilare sull’Italia non manca di rispetto a me o a questo governo, manca di rispetto al popolo italiano che, voglio dirlo chiaramente, non ha lezioni da prendere”

11.10- Meloni: “Sento peso di essere prima donna capo del governo”

“Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mi spalle non può non esserci anche quello di essere la prima donna capo del governo in questa nazione”. “Penso anche con riverenza a coloro che hanno costruito con le assi del loro esempio la scala che oggi consente a me di salire e rompere il tetto di cristallo sopra le nostre teste. Donne che hanno osato, per impeto, per amore o ragione come Cristina, organizzatrice di salotti e barricate, Rosalie, che partì come i Mille che fecerò l’Italia, come Maria, Grazia, Tina, Nilde, Rita, Oriana, Ilaria…”. “Grazie per aver dimostrato il valore delle donne italiane come spero di riuscire a fare ora anche io”, ha detto Meloni elencando donne ‘simbolo’ dell’Italia. A battere le mani anche le donne Pd

11.09 – Meloni, celerità condizione doverosa

“La celerità di questi giorni per noi era un fatto naturale ma era anche doverosa perché la condizione difficilissima in cui l’Italia si trova non consente di titubare o di perdere tempo, e noi non intendiamo farlo. Per questo intendo ringraziare anche il mio predecessore, Mario Draghi, che sia a livello nazionale che internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno con il nuovo governo”, ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni

11.oo – Meloni: “Emozionata per solennità del momento”

“Sono interventuta molte volte in questa Aula eppure la solennità è tale che non riesco a non emozionarmi, vale a maggior ragione oggi, che mi rivolgo a voi in qualità di presidente del Consiglio dei ministri per chiedervi di esprimervi sulla fiducia a un governo da me guidato. Una grande responsabilità per chi quella fiducia deve ottenerla e meritarsela, e una grande responsabilità per chi quella fiducia deve concederla o negarla. Sono i momenti fondamentali della nostra democrazia, ai quali non dobbiamo mai assuefarci e per questo ringrazio chi si esprimerà secondo le proprie convinzioni, qualsiasi sia la scelta che farà”, ha detto Meloni ringraziando poi Sergio Mattarella e anche Mario Draghi.

10.40 – L’arrivo dei deputati

I deputati sono arrivati a Montecitorio alla spicciolata. Tra i presenti alla Camera anche l’incaricato d’Affari ad interim dell’ambasciata Usa, Shawn Crowly, arrivato per per assistere al discorso della premier. Il capo missione dell’ambasciata Usa, confermano fonti diplomatiche, ascolterà dalla tribuna riservata agli ospiti le dichiarazioni programmatiche sulle quali il Governo porrà la questione di fiducia.

La diretta



© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata