154 i no, 5 gli astenuti

(LaPresse) – Il governo ha incassato la fiducia alla Camera sul discorso programmatico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La mozione ha ricevuto 235 sì, 154 no e 5 astenuti. La quota della maggioranza era fissata a 195.

