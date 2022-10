Intesa trovata nel centrodestra

Raggiunto l’accordo nel centrodestra sull’elezione dei vicepresidenti della Camera e del Senato. Lo ha dichiarato il capogruppo al Senato di Fdi, Francesco Lollobrigida. A Palazzo Madama i nomi scelti sono quelli di Gian Marco Centinaio (Lega) e Maurizio Gasparri (FI). A Montecitorio invece l’indicazione è per Giorgio Mulè (FI) e Fabio Rampelli (Fdi). Le votazioni in aula si terranno a breve.

C’è invece ancora tumulto nelle opposizioni sugli altri quattro nomi. I rappresentanti del Terzo Polo sono intenzionati ad abbandonare l’aula durante le votazioni accusando Pd e Movimento 5 Stelle di tagliarli fuori dalle vicepresidenze. Questa mattina, con un video su Twitter, il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha annunciato che porterà il tema al Colle: “Rispetto alle questioni politiche, oggi si vota per le vicepresidenze delle assemblee: ci sono 4 posti per le opposizioni e ci sono 3 opposizioni, Cinquestelle, Pd e centrosinistra e noi. Cosa hanno fatto Pd e M5S? Hanno fatto l’accordo per tagliarci fuori. Pensate che quando nel 2013 fecero una cosa simile, noi demmo i voti a Di Maio perché i Cinquestelle potessero esprimere un vicepresidente, perché è un principio di buona condotta parlamentare. Oggi Pd e M5S con la loro arroganza hanno scelto di tenerci fuori e noi resteremo fuori dall’Aula e porteremo il tema al presidente della Repubblica“.

I #60secondi di oggi dal Senato: parliamo di giustizia e di vicepresidenze di Senato e Camera. Cinque Stelle e Pd stanno (come al solito) facendo accordi tra di loro pic.twitter.com/e3dNb4kBMM — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 19, 2022

