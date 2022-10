Anche i media russi danno spazio alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi sui rapporti con il presidente russo

Berlusconi senza freni sui suoi rapporti su il presidente russo Putin, in un audio choc pubblicato da LaPresse, in cui dice di aver “riallacciato i rapporti con il presidente Putin, un po’ tanto”. Gelo da parte della leader in pectore Giorgia Meloni.

In un’intervista a La Stampa il capogruppo azzurro alla Camera, Alessandro Cattaneo, chiarisce: “Noi siamo atlantisti ed europeisti. Su questo non può esserci nessun dubbio”. “Non ha detto che sta tentando di ricucire… tutti gli atti parlamentari, sia nella passata legislatura, sia in 25 anni di storia, sono orientati alla nostra adesione piena ai valori dell’Occidente, al Patto atlantico. Quel che ha detto era un momento di dialogo all’interno di assemblea. Poi Berlusconi è un uomo di pace e faceva riferimento a eventi del passato”.

Anche i media russi danno spazio alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi, sul suo avere “riallacciato” i rapporti con Vladimir Putin, sullo scambio di doni e lettere di elogio con il presidente russo e sulla guerra in Ucraina. L’agenzia Tass titola ‘Berlusconi crede che l’adesione dell’Ucraina alla Nato si trasformerebbe in una guerra mondiale‘. Anche ‘Gazeta.tu’ e ‘Izvestija’ aprono con lo stesso passaggio: ‘Berlusconi avverte: l’adesione dell’Ucraina alla Nato porterà a una guerra mondiale’. L’agenzia Ria Novosti sintetizza con ‘Berlusconi ha parlato dello scambio di doni con Putin‘. ‘Berlusconi ha definito Putin amante della pace’, è il titolo sul sito dell’agenzia ‘Ura.ru’ (‘L’ho conosciuto come una persona di pace e sensata’, le parole del leader di F1 raccolte da LaPresse).

Delrio (Pd): “Così si mette in difficoltà il Paese”

“Nel fronte europeo una posizione di questo genere mette in difficoltà l’Italia“, ha detto Graziano Delrio, ex ministro e senatore Pd, commentando la questione Berlusconi-Putin in un’intervista a La Repubblica. “Con Putin bisogna essere compatti, per ripristinare il diritto internazionale, altro che essere amici. Credo sia opportuno che la leader della coalizione di centrodestra chieda un chiarimento, ribadisca che non ci sono ambiguità sul ruolo dell’aggressore, che è la Russia, che ha violato l’integrità territoriale di uno stato sovrano. Meloni lo dica chiaro a Berlusconi, se è in grado di farlo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata