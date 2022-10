Così l'avvocato Federico Cecconi

L’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ha chiesto di assolvere il Cavaliere “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza al processo Ruby ter. Cecconi ha precisato al termine dell’udienza che “da parte di Berlusconi c’è un’unica giustificazione – in termini di causale – alternativa lecita rispetto a quello detto dai pm, ovvero la volontà di aiutare persone che a diverso titolo sono entrate loro malgrado in un tritacarte mediatico. Che poi qualcuno come segnalato possa avere abusato della generosità di Berlusconi è argomento che non potevamo non segnalare al tribunale“.

