Foto dall'archivio del processo Ruby Ter

L'avvocato Federico Cecconi a Milano in tribunale: "E' un processo per corruzione per pubblici proclami"

Siamo alle arringhe finali per il processo Ruby Ter a Milano. “Con buona pace di questa difesa, al di là di chi dice che abbiamo tenuto un atteggiamento dilatorio, noi abbiamo rinunciato a 90 testi e anche altre difese hanno rinunciato ai loro testi”. È quanto ha detto l’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, in un passaggio della sua arringa al processo Ruby ter. Imputati, oltre a Berlusconi, altre 28 persone tra cui la stessa Ruby e altre ragazze ospiti assidue alle cene di Arcore. L’ordinanza del Tribunale di Milano del 3 novembre 2021 “non è né modificabile né revocabile” e “dice che tutte le coimputate di Berlusconi dalla primavera del 2012 erano indiziate ma dal momento che non erano state iscritte nel registro degli indagati le loro dichiarazioni non sono utilizzabili. E questo mette fine in modo tombale anche al reato di corruzione in atti giudiziari”. Lo ha sottolineato l’avvocato Federico Cecconi, difensore di Silvio Berlusconi, nella prima parte della sua arringa difensiva nell’aula del processo Ruby ter che vede il Cavaliere imputato con altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Per l’avvocato Cecconi “l’effetto di quell’ordinanza è devastate e dirompente sulla stessa tenuta degli elementi costituenti del reato di atti giudiziari”, ha sottolineato il legale.

L’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, ha ricordato in aula come la Procura abbia “chiesto di revocare o comunque rimeditare l’ordinanza, ritendendo che non sia corretta. La richiesta della Procura è totalmente irricevibile – ha aggiunto – soprattutto perché non è stata avanzata in sede di istruttoria. Ma è una richiesta infondata anche nel merito ed è irrispettosa del nostro lavoro”.

“Non c’è corruzione”

Per l’avvocato Federico Cecconi, legale di Silvio Berlusconi, nel processo Ruby ter non c’è alcuna prova di corruzione in atti giudiziari, ma siamo di fronte a un “processo per corruzione per pubblici proclami” dove il leader di Forza Italia “ha detto pubblicamente di aiutare qualcuna delle imputate”. Per l’avvocato Cecconi, inoltre, non ci sono prove che l’accordo corruttivo sia avvenuto. “L’accordo corruttivo è stato per caso individuato? – ha detto – No, non ve n’è neanche un germoglio, tutti gli elementi sono di carattere indiziario e inidonei a ritenere compiuto” il reato contestato dall’accusa. Per il legale le 18 ragazze, ospiti fisse di Arcore finite a processo con il Cavaliere, “non hanno mai assunto neanche per un minuto la qualifica di pubblico ufficiale” e gli elementi raccolti dall’accusa sono “tutti di portata indiziaria e inidonei a dimostrare la responsabilità nei confronti di Berlusconi”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata