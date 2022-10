Il capo di Noi moderati: "Dovrà essere Meloni a fare la sintesi insieme al presidente della Repubblica"

(LaPresse) “Berlusconi conosce le regole delle istituzioni, credo abbia come sempre detto i suoi desiderata come ognuno di noi sta facendo con Giorgia Meloni. Oggi però dire che sono stabiliti i ministri mi sembra irrispettoso. Oggi interessa solo che si faccia in fretta un governo, dovrà essere Giorgia Meloni a fare la sintesi insieme al presidente della Repubblica”. Così Maurizio Lupi, capo politico di Noi Moderati, “papabile” ministro nel prossimo governo di centrodestra.

