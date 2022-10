Il leader di Forza Italia: "Meloni mi vuole consigliere, io a disposizione". Poi sugli appunti in Senato assicura: "Erano parole dei senatori, il mio giudizio positivo su altro foglio"

Silvio Berlusconi torna a parlare e lo fa arrivando alla Camera per la riunione del deputati chiamati ad eleggere il capogruppo (secondo indicazione del Cav dovrebbe essere Alessandro Cattaneo). Il leader di Forza Italia ha rivelato che incontrerà Carlo Nordio. “Noi abbiamo detto che c’è la seconda ex carica dello Stato per la Giustizia e su Casellati c’è accordo con Meloni”, ha spiegato il Cavaliere che ha poi aggiunto: “Meloni mi ha suggerito ‘vedilo Nordio che ti convince che è bravo’ ma io sono già convinto della Casellati”.

E parlando dell’alleata e leader di FdI su cui si era scatenata la polemica per via degli appunti fotografati in Senato, Berlusconi ha spiegato: “Quelli sul foglio con gli aggettivi su Giorgia Meloni immortalato dai fotografi in Senato “sono stati gli appunti che ho fatto io mentre tutti i sentaori, uno dopo l’altro, parlavano”. “I senatori” di Forza Italia “avevano inteso dare un segnale forte a FdI sull base del fatto che il numero di elettori tra noi e la Lega è lo stesso e vogliono essere trattati alla pari della Lega. Avevano già deciso di votare alla seconda votazione per Ignazio La Russa”, aggiunge l’ex premier che tiene a precisare: “Il mio giudizio” su Giorgia Meloni “era su un altro foglio ed era assolutamente positivo”.

Un rapporto, quello con Giorgia Meloni, che Berlusconi non ritiene sia mai stato in discussione: “Non c’è stata mai una distanza tra noi e la signora Meloni. Io ho un rapporto di amicizia con lei. Mio figlio è suo amico, il suo uomo lavora in Mediaset. Ho insistito che tutte le cariche in maggioranza fossero date in base ai voti”,ha sottolineato il Cavaliere che anche sui ministeri a Forza Italia chiarisce: “Mai parlato di una compensazione”.

Poco prima, in arrivo al Senato, ha svelato che la presidente di Fratelli d’Italia, durante il loro incontro riappacificatore avvenuto il 17 ottobre, gli avrebbe chiesto di essere suo consigliere. “Con la signora Meloni abbiamo parlato di tanti programmi e delle prime cose che dovremo fare, lei mi ha chiesto di essere suo consigliere e io mi sono detto assolutamente a disposizione“, ha dichiarato il leader di Forza Italia.

Nordio: “Se Berlusconi vuole vedermi per me grande onore”

“Se Berlusconi vuole incontrarmi sarà un grande piacere e un onore. Non ho visto Meloni, ero qui per delle pratiche burocratiche”. Così Carlo Nordio (Fdi) lasciando il palazzo dei gruppi della Camera.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata