(LaPresse) – Giorgia Meloni in via della Scrofa, sede di Fdi, ha accolto il leader di FI Silvio Berlusconi. Tra i due politici un incontro per chiarire i dissidi tra i due partiti in vista del conferimento dell’incarico a Meloni e la conseguente formazione del governo.

