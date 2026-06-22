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lunedì 22 giugno 2026

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Diritti Civili, Grillini: "Forte rischio di fare passi indietro, come negli Usa di Trump"

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“Il rischio” di fare passi indietro sui diritti civili “è forte”. Ha detto Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay, intervistato a margine del intervistato a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli, ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino. “Purtroppo abbiamo visto l’instaurarsi di leader e di governi reazionari, a partire dagli Stati Uniti, che erano sempre stati un faro di democrazia e di libertà. Pensiamo per esempio a Biden che alla Casa Bianca aveva addirittura il responsabile per i diritti LGBT, aveva favorito la costruzione di gruppi per l’inclusione in tutte le aziende. Trump telefona azienda per aziende perché si chiudano questi gruppi”.