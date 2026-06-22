Diritti Civili, Grillini: "Forte rischio di fare passi indietro, come negli Usa di Trump"

“Il rischio” di fare passi indietro sui diritti civili “è forte”. Ha detto Franco Grillini, presidente onorario di Arcigay, intervistato a margine del intervistato a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli, ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino. “Purtroppo abbiamo visto l’instaurarsi di leader e di governi reazionari, a partire dagli Stati Uniti, che erano sempre stati un faro di democrazia e di libertà. Pensiamo per esempio a Biden che alla Casa Bianca aveva addirittura il responsabile per i diritti LGBT, aveva favorito la costruzione di gruppi per l’inclusione in tutte le aziende. Trump telefona azienda per aziende perché si chiudano questi gruppi”.