Roberto Vannacci, Manfredi: "Non mi preoccupa ma alimentare la rabbia non produce risultati positivi"

“Io non sono preoccupato, nel senso che anche Vannacci è un’espressione politica di un sostegno da parte di cittadini. Quello che penso è che quando si alimenta la rabbia sociale alla fine i risultati non sono positivi per nessuno. Sono cose da maneggiare con grande cura”. Queste le parole di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Grillini, svoltasi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino.