Incendio Ospedale del Mare a Napoli, Manfredi: “Danni limitati grazie a intervento tempestivo”

“Sono stati ieri” sul posto ” e sono rimasto in contatto con i Vigili del Fuoco e il direttore generale. Mi sembra che la situazione è sotto controllo, per fortuna i danni sono limitati e incidono poco sulla funzionalità di un presidio sanitario che per la Sanità della città è fondamentale. Ieri ho seguito in prima persona la questione perché rappresentava un rischio e un pericolo per i paziente e per le funzioni sanitarie della città”. Lo ha detto Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, parlando dell’incendio che si è sviluppato ieri, domenica 21 giugno, in un’ala dell’Ospedale dei Mare. Il sindaco è stato intervistato a margine della cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Franco Grillini.