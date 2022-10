Il leader di Forza Italia in via della Scrofa nella sede di FdI

È terminato dopo poco più di un’ora l’incontro nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa, a Roma, tra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Il colloquio è stato riservato e non vi ha partecipato nessun altro, secondo quanto si è appreso da entrambi i partiti. Al suo arrivo il Cavaliere è stato accolto all’ingresso proprio dalla presidente di Fdi. La folta schiera di giornalisti, fotografi e telecamere attraverso l’utilizzo di transenne e nastri gialli è stata tenuta dalle forze dell’ordine ad alcuni metri di distanza dall’ingresso per liberare la strada e permettere alla macchina del Cav di entrare nel palazzo in via della Scrofa.

Secondo fonti di entrambi i partiti, l’incontro si è svolto “si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e collaborazione” e, dopo le frizioni dei scorsi giorni è stata ricostruita l’unità della coalizione di Centrodestra: “Fratelli d’Italia e Forza Italia si presenteranno uniti, con le altre forze della coalizione, alle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. I due partiti sono “al lavoro per dare il più presto possibile all’Italia un Governo forte, coeso e di alto profilo che si metta subito al lavoro per affrontare le urgenze”, hanno detto le fonti. Nel vertice, Berlusconi e Meloni hanno fatto il punto sui maggiori dossier economici, a partire dal caro energia.

La Russa: “Sicuro che si troverà intesa”

A colloquio in corso, uscendo proprio dalla sede romana di Fratelli d’Italia, il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva dichiarato: “Se si troverà un’intesa? Sì, sicuramente. Armonia”. La Russa ha poi aggiunto di non sapere “niente” dell’incontro e di essere a via della Scrofa perché “qui esiste la sede di Fdi e la sede della Fondazione di An, e io ero alla sede della Fondazione“. “Berlusconi qui era già venuto ai tempi dell’Msi, me lo ricordo io”, ha aggiunto. Prima di concludere: “Se si ricompatta il centrodestra? Me lo auguro e ne sono convinto“.

