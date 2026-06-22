Roberto Vannacci, presidente Arcigay: "Mi fa un po' pena"

“Vannacci, se devo essere sincero, mi fa un po’ pena. Questo Generale che per un pezzo della sua vita si mette a sparare giudizi morali, cosa che non gli compete, si mette a far politica, cosa che non sa fare”. Queste le parole di Franco Grillini, presidente onorario Arcigay, intervistato a margine del conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli, ricevuta dal sindaco Gaetano Manfredi presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino.

“La cosa che mi ha dato più fastidio – ha continuato Grillini – è quando Vannacci ha detto dalla Gruber che quella gay non è famiglia, io gli volevo dire, ma lei come si permette? Chi è che viene a contestare la sua di famiglia? A parte che io non vorrei stare nella famiglia di Vannacci, provo solidarietà ai componenti di quella famiglia, ma ognuno ha la famiglia che vuole. Dire che esiste solo la famiglia tradizionale è una pura follia, perché non è più maggioranza nella società”.