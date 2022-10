Così il segretario dem a margine di un evento a Roma

(LaPresse) “Escludo totalmente” che qualcuno del Pd abbia sostenuto Ignazio La Russa, lo ha detto Enrico Letta a margine della manifestazione a sostegno delle donne iraniana promossa dal Pd davanti l’ambasciata dell’Iran. “Oggi è successo lqualcosa di molto grave perchè la maggioranza ha dimostrato di essere divisa ancor prima di partire. Oggi sarebbe stata una giornata importante per mettere in evidenza questo. Chi ha avuto un atteggiamento irresponsabile in Senato ha fatto un grande favore alla maggioranza. Credo sia stata una scelta molto sbagliata e grave. Una giornata come questa, iniziata con quel bel discorso di Liliana Segre meritava di finire in tutt’altro modo”, ha concluso

