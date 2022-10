Così il deputato di Italia Viva dopo il voto a Palazzo Madama

(LaPresse) “È stato modificato il regolamento del Senato ma non mi risulta che sia previsto il raddoppio del voto dei senatori di Italia Viva e che si arrivi addirittura a 19, da nove che sono”. Così il deputato di Italia Viva, Davide Faraone, risponde ai cronisti in merito ai voti che a sorpresa hanno fatto eleggere Ignazio La Russa presidente del Senato. “Noi abbiamo chiaramente detto come abbiamo votato e come tutte le volte lo abbiamo fatto alla luce del sole”, ha proseguito: “Pensare che due persone serie come Renzi e Calenda possano aver detto una cosa e fatta un’altra credo sia irrispettoso”, ha concluso.

