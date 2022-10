Sull'ingresso di Licia Ronzulli nell'esecutivo il presidente di Forza Italia taglia corto: "A noi non piacciono i veti"

Silvio Berlusconi dopo l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato ha mostrato grande amarezza. “La trattativa sul governo? Io ho dato un segnale di apertura per una collaborazione. È finita ma a noi non ci sta bene”. E sull’ingresso di Licia Ronzulli nell’esecutivo, il presidente di Forza Italia taglia corto: “A noi non piacciono i veti”.

“Sapevamo che Renzi avrebbe votato La Russa”

“Sapevamo che Renzi, Azione e i senatori a vita avrebbero votato La Russa”, ha aggiunto Berlusconi dopo il voto a Palazzo Madama.

