Il leader del Carroccio accanto a Roberto Calderoli

(LaPresse) “Faccio volentieri un passo indietro”, a favore di “Ignazio La Russa“. Lo ha detto Roberto Calderoli entrando in Senato accanto a Matteo Salvini, che ha parlato di “gioco di squadra”. “Calderoli è un grande – aggiunge il leader del Carroccio – conosce ogni articolo e ogni angolo del regolamento del Senato”, ma la Lega fa “un passo di lato”, ha aggiunto il leadear del Carroccio che ha poi sottolineato: “Vale per il Senato e vale per il governo, per partire presto e bene”.

