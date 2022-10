La leader di FdI arrivando negli uffici del gruppo alla Camera rispondendo a chi gli chiede delle presidenze

“Tutto procede bene, state tranquilli, faremo velocemente”. Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, arrivando negli uffici del gruppo alla Camera rispondendo a chi gli chiede delle presidenze delle Camere che questa mattina si riuniscono per la prima volta.

“Saremo pronti anche come squadra di governo” ha aggiunto Giorgia Meloni, prima di entrare nell’Aula della Camera dopo aver commentato l’intesa raggiunta nel centrodestra sulla presidenza del Senato e aver auspicato di chiudere “velocemente” anche a Montecitorio, dove l’indicazione è quella per il leghista Riccardo Molinari.

“Schede bianche da FI? Non credo accadrà”

“Non credo che accadrà”. Così la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, prima di entrare nell’Aula della Camera e rispondendo a chi le chiede della possibilità che al Senato possano arrivare schede bianche da parte di Forza Italia al momento della votazione per il nuovo presidente di Palazzo Madama.

“Camera? Indicazione su Molinari”

“Anche qui la situazione è tranquillissima. Mi pare che l’indicazione sia quella di Riccardo Molinari, punto a chiudere anche qui velocemente“.

“Gesto Calderoli segno di compattezza del centrodestra”

La decisione del centrodestra di convergere sul nome di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato col passo indietro del leghista Roberto Calderoli “penso dimostri che al di là delle normalissime interlocuzioni la maggioranza lavora per rimanere sempre compatta e per andare veloce”.

“Giorgetti al Mef? Non parlo di squadra, serve incarico”

“Se c’è l’accordo per Giancarlo Giorgetti al Mef? Non parlo della squadra di governo, l’ho già detto. Per parlare di governo bisogna avere un incarico”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata