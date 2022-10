Il candidato di FdI alla presidenza di Palazzo Madama dice qualcosa al leader di Forza Italia che risponde stizzito

Un acceso diverbio tra Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi nell’aula del Senato, catturato dalle telecamere, è divenuto rapidamente virale sui social. Le immagini mostrano il candidato di Fdi alla presidenza di Palazzo Madama dire qualcosa al leader di Forza Italia che risponde stizzito sbattendo la penna sul banco. A commentare il video, tra gli altri, anche il leader di Azione, Carlo Calenda: “Forza Italia che non vota, Berlusconi sì, però poi manda aff… il candidato Presidente del Senato. Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà.

Forza Italia che non vota, Berlusconi si, però poi manda aff il candidato Presidente del Senato.

Se questo è il debutto siamo messi male. Forza Italia/Lega hanno come unico obiettivo il logoramento della Meloni. Le condizioni del paese dovrebbero suggerire maggiore serietà. https://t.co/pxaUYM8q00 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) October 13, 2022

Silvio Berlusconi, dopo la scelta di non far partecipare i senatori di FI al voto, ad eccezione di se stesso e di Elisabetta Casellati, aspetta un segnale da Giorgia Meloni, prima che a palazzo Madama inizi la seconda votazione. È quanto apprende LaPresse da fonti azzurre, secondo le quali il Cav sarebbe “infastidito dal metodo utilizzato dalla leader FdI”, che avrebbe “imposto il nome di Ignazio La Russa senza condividerlo”.

Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato con 116 voti. I votanti sono stati 186 e il quorum da raggiungere era 104. Il centrodestra aveva a disposizione 115. Due voti sono andati rispettivamente a Roberto Calderoli e Liliana Segre. Il mistero resta su come l’esponente di Fdi è riuscito ad avere anche un voto in più rispetto al tesoretto della coalizione visto che Forza Italia non ha partecipato al voto. Il gruppo di Silvio Berlusconi conta a palazzo Madama 18 senatori.

Il post di Berlusconi

“Sono lieto per l’elezione di Ignazio La Russa a presidente del Senato della Repubblica. Non solo non mai ho mai avuto alcuno scontro con lui, ma stiamo collaborando lealmente e in pieno accordo per dare al nostro Paese un assetto istituzionale stabile e un governo forte e coeso“. Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, sui social.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata