Il ministro della Difesa ha aggiornato il Comitato sul conflitto e sulle sue implicazioni nello scenario geopolitico

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha svolto l’audizione del ministro della Difesa Lorenzo Guerini. “Nel corso dell’audizione il ministro ha aggiornato il Comitato in merito al conflitto tra Russia e Ucraina rispetto anche alle sue recenti implicazioni nello scenario geopolitico”. Lo dichiara il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir. “Nel corso dell’audizione, inoltre, sono stati condivisi i contenuti del quinto decreto interministeriale che autorizzerà la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle Autorità governative dell’Ucraina, riscontrando l’aderenza del decreto alle indicazioni e agli indirizzi dettati dal Parlamento. Il Comitato ha anche esaminato uno schema di decreto relativo all’impiego del personale delle forse speciali della Difesa all’estero, esprimendo all’unanimità parere favorevole su proposta avanzata dal relatore Maurizio Cattoi; uno schema di regolamento relativo all’impiego all’estero del personale dell’Aise, esprimendo all’unanimità parere favorevole su proposta avanzata dalla relatrice on. Federica Dieni; uno schema di decreto recante misure di intelligence di contrasto in ambito cibernetico, esprimendo all’unanimità una valutazione favorevole su proposta del relatore senatore Paolo Arrigoni”, ha concluso Urso.

