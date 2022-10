Il leader di FI: "Nel centrodestra c'è massima comunità d'intenti"

“Incontro questa mattina tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti, i due leader hanno ribadito la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull’attuale situazione politica”. Così in una nota congiunta dopo l’incontro ad Arcore di questa mattina fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi “si sono poi confrontati sui prossimi passaggi istituzionali in vista della convocazione del prossimo Parlamento e hanno condiviso la necessità che l’Italia abbia bisogno di un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte”. Così una nota congiunta dopo l’incontro ad Arcore di questa mattina fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.

“Ho incontrato ieri Matteo Salvini e oggi Giorgia Meloni. Nel centrodestra c’è massima comunità d’intenti. Abbiamo condiviso la necessità che l’Italia abbia un Governo di alto profilo, capace di affrontare le gravi emergenze che il Paese si trova di fronte”. Così su Twitter il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi.

