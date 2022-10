La leader di FdI a Milano parla dal palco di Coldiretti: "Non disturbare chi vuole fare e produce ricchezza"

È arrivata la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, al Villaggio Coldiretti allestito nel Cortile delle Armi al Castello Sforzesco di Milano per la prima uscita pubblica dopo il voto di domenica scorsa. “Ho già visto Berlusconi, sono ottimista”. Così la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, arrivando al Villaggio Coldiretti a Milano. In una nota si ribadisce: “Incontro questa mattina tra il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Nel corso del colloquio, che si è svolto in un clima di grande collaborazione e unità di intenti, i due leader hanno ribadito la soddisfazione per l’affermazione del centrodestra alle elezioni politiche e hanno fatto il punto sull’attuale situazione politica”.

L’intervento dal palco di Coldiretti

“Se dovessimo essere chiamati a governare questa nazione, vorrei fosse chiaro e subito che abbiamo bisogno di dare risposte chiare e immediate ai problemi della nazione” dice Meloni dal palco. “E’ un momento difficile per il sistema produttivo e agroalimentare, vengo qui a dare questo messaggio: abbiamo fatto campagna elettorale dicendo che ci siamo dati come grande obiettivo modificare il rapporto Stato-cittadini e Stato-imprese. La nostra bussola è non disturbare chi vuole fare, chi produrre ricchezza, chi vuole assumere” dice Giorgia Meloni dal palco. “Ci hanno detto che la povertà si poteva abolire con decreto ma la ricchezza la fanno le imprese con i lavoratori” dice ancora la leader di FdI.

“A partire dal caro energia, io sono in costante contatto con il governo, impegnato a trovare soluzioni a livello europeo” dice ancora la leader di FdI. Per combattere il caro energia, “il problema non è trovare altre risorse da regalare alla speculazioni” ma bisogna trovarle “evitandola”.

“Vogliamo difendere l’ambiente ma con l’uomo dentro” ha detto Meloni a proposito di temi ambientali.

“Non intendiamo fare da soli, crediamo nei corpi intermedi” ha detto “credo che la politica deve avere l’umiltà di chiedere a chi le condizioni le vive nel quotidiano quali siano le soluzioni migliori, aspettatevi di essere chiamati” dice ancora.

L’invito di Kiev

Il capo dell’Ufficio di presidenza dell’Ucraina Andriy Yermak ha avuto un colloquio telefonico con Adolfo Urso, presidente del Copasir, in cui ha ribadito le congratulazioni a Fratelli d’Italia per la vittoria, invitando la leader Giorgia Meloni a Kiev.

