Così Giulia Torelli: "Sono rincoglioniti"

(LaPresse) Bufera sui social dopo le parole dell’influencer Giulia Torelli, nota come rockandfiocc, che in una storia Instagram attacca i più anziani: “Perché i vecchi votano? – si chiede – Hanno già esercitato il diritto di voto nella loro vita lunghissima. Basta votare, non sanno niente, quello che sanno lo vedono al tg. I vecchi non devono fare niente, neanche votare, devono stare in casa fermi e immobili con quelle mani”. “Sono completamente rincoglioniti, in giro ancora con le mascherine sulla bocca, sono passati tre anni, cosa non è chiaro ancora? Che non serve a niente se non la tieni sul naso. Eppure sono lì, vivi e attaccati alla vita”, ha aggiunto. Immediata la risposta di Selvaggia Lucarelli, che ha anche ricondiviso il video e le lancia la sfida: “Siedeti in poltrona con mio padre, 88 anni. Vediamo chi dei due sa qualcosa della vita, della storia, della politica”.

