Così il leader di Azione: "Superare bicameralismo ma no a presidezialismo"

“Siccome mi ero dato un obbiettivo del 10% non l’ho raggiunto, ma credo sia l’unico caso di un partito che nasce in un mese e prende circa l’8%. È stato un lavorone, fatto bene”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1. “Abbiamo superato Forza Italia in tutte le regioni da Roma in su. Ma siccome non voglio fare un partito nordista, dobbiamo lavorare perché al sud non siamo andati bene”. E aggiunge: “Alla Meloni ho mandato un messaggio oggi in cui le ho detto che saremo sempre all’opposizione ma sulle emergenze sarò pronto a dare qualsiasi consiglio senza problemi, perchè questo è il mio modo di fare politica”.

Il bicameralismo e il presidenzialismo

“Io penso che ci voglia una sola Camera. Prima o poi bisognerà farlo perché il sistema del bicameralismo perfetto va superato”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda stasera su Rai 1. “A questo punto abolirei la Camera dei deputati…”, ha scherzato Calenda, riferendosi al fatto di essere stato eletto al Senato. “Se la Meloni farà una bicamerale per le riforme è un dovere partecipare e discutere. Se farà delle poposte è un dovere partecipare è discutere”.

“Io sono assolutamente contrario al presidenzialismo, ma comunque non credo che ci sarà alcuna riforma costituzionale” ha dichiarato ancora Calenda.

