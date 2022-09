Il leader di Azione su Twitter: "Questo per me è il dato più importante"

“Abbiamo raccolto un larghissimo consenso tra i giovanissimi (siamo il primo partito) e i giovani. Questo è il dato più importante per me. I giovani capiscono meglio di tanti altri l’inconsistenza di una politica che promette e non realizza. Avanti #TerzoPolo”. Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo Calenda.

