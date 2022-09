Il segretario di Stato americano: "L'Italia è un alleato vitale e un partner prezioso"

“Dopo le elezioni di ieri, siamo desiderosi di lavorare con il governo italiano sui nostri obiettivi condivisi: sostegno a un’Ucraina libera e indipendente, rispetto dei diritti umani, e la costruzione di un futuro economico sostenibile. L’Italia è un alleato vitale, una democrazia forte e un partner prezioso”. Così il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in un tweet a commento delle elezioni italiane.

Following yesterday’s Italian elections, we are eager to work with Italy’s government on our shared goals: supporting a free and independent Ukraine, respecting human rights, and building a sustainable economic future. Italy is a vital ally, strong democracy, and valued partner.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 26, 2022