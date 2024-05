Trento, 21 mag. (LaPresse) – “Pochi minuti fa, ho dato alla madre e al fratello di Forti la notizia che Chico ha ottenuto il permesso per visitarli.” Lo ha dichiarato Andrea Di Giuseppe, parlamentare di Fratelli d’Italia eletto nella circoscrizione nord e centro americana che ha seguito il caso Forti, facilitando il suo ritorno in Italia per finire di scontare la sua pena nel nostro paese. “Chico aveva incontrato l’ultima volta la madre sedici anni fa, dicendole che probabilmente non si sarebbero più rivisti – ha aggiunto Di Giuseppe -. Questa donna, oggi 96enne, ha resistito fino ad oggi solo per riabbracciare il figlio. Ringrazio il giudice di garanzia e gli avvocati per la celerità con cui è stato concesso questo permesso, un atto di umanità”.

