Il segretario del Pd parla da Monza, dove è in corso la manifestazione 'I Comuni per l'Italia'

“Pontida oggi è diventata provincia dell’Ungheria. Noi non vogliamo un’Italia che si leghi all’Ungheria come Salvini propone di fare. L’idea che l’Italia diventi oggi come l’Ungheria di Orban è esattamente l’opposto di quello che noi vogliamo fare”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, arrivando a Monza per la manifestazione ‘I Comuni per l’Italia’. Oggi “Monza è una grande capitale europea e noi non vogliamo che l’Italia segua il messaggio di Pontida, cioè andare verso l’Ungheria, verso una democrazia che si sta perdendo, tanto che il parlamento Ue l’ha sanzionata. Noi non vogliamo un’Italia che strizza l’occhio a Orban e Putin, volgiamo un’Italia che sia nel cuore dell’Europa ed è fedele alle sue alleanze”, ha aggiunto Letta.

