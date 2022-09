Matteo Salvini a Pontida

Il leader leghista alla kermesse della Lega

“Siete spettacolari, fate arrivare in tutta Italia il saluto del popolo leghista. Ci sono ancora chilometri e colonne di auto che stanno arrivando, ma iniziamo. Su questo prato c’è voglia di libertà, di lavoro e di futuro”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in camicia blu e jeans blu, dal palco del raduno della Lega a Pontida, accolto dal grido “Matteo, Matteo”, prima del classico ricordo delle militanti e dei militanti morti all’albero della vita sul pratone.

Salvini ha salutato i militanti delle prime file sotto il palco, si è concesso per i selfie e gli abbracci delle persone che si trovano sotto il palco della manifestazione, assaltato dai fotografi e dalle telecamere.

Le parole di Zaia

“Non ci sono più scuse, in Veneto è da 50 anni che diciamo di essere ‘padroni’ a casa nostra. Siamo più bravi di Roma a gestire le cose sul territorio – dice il governatore del Veneto Zaia – L’autonomia è scritta in Costituzione. Chi è contro l’autonomia è contro la Costituzione. Chiunque andrà a governare non avrà scelta: l’autonomia vale anche la messa in discussione di un governo”

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata