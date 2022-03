Il governatore campano ha partecipato alla presentazione di una nuova nave posacavi

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha partecipato alla presentazione della nuova nave posacavi “Leonardo Da Vinci” della Prysmian group al Molo Caligoliano del porto di Pozzuoli, che consentirà di accelerare la realizzazione dei progetti nel settore delle telecomunicazioni e dell’energia. A margine dell’evento il Presidente De Luca ha commentato gli scenari di guerra in Ucraina: “Il conflitto ha assunto caratteri drammatici, è necessario trovare un compromesso politico per evitare un nuovo Vietnam e l’Europa in tal senso sta facendo poco”.

