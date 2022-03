Il presidente ucraino: "Negoziati difficili ma vanno avanti". Biden annuncerà sanzioni a 300 membri della Duma

Ventottesimo giorno di guerra in Ucraina

06h39 moglie Zelensky: salvo i bambini grazie ai convogli della vita

“Come un essere umano che ha una guerra in casa. Come ogni cittadino ucraino. Ogni giorno bisogna chiamare tutti i parenti. Sono vivi? Controllare i messaggi. Se appaiono come letti, si può ancora sperare che abbiano avuto un minimo accesso alla rete, che siano in vita. Ed è già una fortuna incredibile in guerra”. Così Olena Zelenska, moglie del presidente ucraino, in un’intervista al Corriere della Sera. Dall’inizio del conflitto, la first lady di Kiev si è mobilitata per garantire corridoi umanitari alla popolazione e anche per evacuare i bambini malati di cancro verso i Paesi occidentali, tra cui la Francia, con aiuto di Brigitte Macron, la première dame francese. “Questi ‘convogli della vita’ non hanno precedenti. È una vera e propria operazione di salvataggio. Quando è diventato chiaro che era impossibile curare i bambini malati di cancro nei rifugi anti-bomba, abbiamo immediatamente cercato una soluzione. Per prima cosa, i bambini di diverse zone del Paese, anche molto calde, vengono trasportati a Leopoli, al Western Ukrainian Specialized Children’s Medical Centre. Lì vengono visitati, le loro condizioni si stabilizzano, le cartelle cliniche sono ricostruite e tradotte in diverse lingue. In seguito, un hub in Polonia consente ai bambini di ricevere una diagnosi e un supporto medico”, racconta. ” “Dopo i giovani pazienti, col sostegno della comunità oncologica internazionale, vengono smistati. Alcuni restano in Polonia, altri vengono mandati in Francia, in Italia, in Germania, negli Stati Uniti, in Canada. Sono felice di aver potuto essere utile al progetto”.

06h30 fonti Pentagono, forze russe a Mariupol ma città combatte per non cadere

La Russia ha iniziato a colpire la città di Mariupol dal Mar d’Azov, secondo un alto funzionario della difesa degli Stati Uniti citata da Cnn, utilizzando un gruppo di circa sette navi. “Continuiamo a osservare un certo numero di forze russe all’interno della città”, ha detto il funzionario, “pensiamo che almeno alcuni di loro siano forze separatiste provenienti dal Donbas e, ancora una volta, gli ucraini stanno combattendo molto duramente per impedire a Mariupol di cadere”.

01h52 media Usa, Biden annuncerà sanzioni a 300 membri della Duma

Il presidente americano Joe Biden annuncerà giovedì, durante il suo viaggio in Europa, sanzioni a più di 300 membri della Duma di Stato russa. Lo riporta il Wall Street Journal. Anche il New York Times riferisce di sanzioni in arrivo per centinaia di membri della Duma.

01h45 Zelensky: russi hanno catturato soccorritori convoglio umanitario Mariupol

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha affermato che le forze russe non solo hanno bloccato un convoglio umanitario che cercava di raggiungere l’assediata città di Mariupol con rifornimenti, ma hanno catturato alcuni dei soccorritori e degli autisti di autobus. “Stiamo cercando di organizzare corridoi umanitari stabili per i residenti di Mariupol, ma quasi tutti i nostri tentativi, sfortunatamente, sono sventati dagli occupanti russi, dai bombardamenti o dal terrore deliberato”, ha detto Zelensky in un discorso video notturno alla nazione. La vice premier Iryna Vereshchuk ha detto che i russi hanno sequestrato 11 autisti di autobus e quattro soccorritori insieme ai loro veicoli.

01h00 intelligence Gb: rischio escalation russa per sottomettere popolazione

“La popolazione civile ucraina delle città occupate dalla Russia continua a protestare contro il controllo russo”. Lo riferisce l’ultimo aggiornamento dell’intelligence del ministero della Difesa britannico. “Gli sforzi russi per sottomettere la popolazione manipolando i media, diffondendo propaganda e mettendo come leader marionette filo-Cremlino sono finora falliti. La Russia probabilmente reagirà a questi fallimenti utilizzando misure sempre più violente e coercitive nel tentativo di reprimere la popolazione ucraina”.

00h52 Zelensky: negoziati difficili ma vanno avanti

I rappresentanti ucraini stanno lavorando ai negoziati, che continuano praticamente ogni giorno. È molto difficile. A volte scandaloso. Ma passo dopo passo stiamo andando avanti”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyi in un video su Telegram.

