La leader di Fratelli d'Italia in una diretta Facebook commenta il Mattarella bis

(LaPresse) “Il centrodestra esce a pezzi da questa vicenda”. Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, nel corso di una diretta Facebook, a proposito delle dinamiche per l’elezione al Quirinale. Poi aggiunge che per quanto la riguarda “il centrodestra parlamentare non esiste più”. Fratelli d’Italia è l’unico partito ad aver dichiarato che nell’ottava ‘chiama’ per il Quirinale, quando è stato eletto Mattarella, avrebbe votato Nordio e non il Mattarella bis.

