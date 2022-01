La leader di Fratelli d'Italia rivendica: noi gli unici con stessa posizione dall'inizio

Giorgia Meloni tra stupore e rabbia, vera o dissimulata, sapendo che nello schieramento di centrodestra è l’unica che possa senza smentite, rivendicare coerenza. “Siamo al nulla cambi perché nulla cambi a uso e consumo dei partiti. Non mi trovo bene in una politica così – dice ai cronisti – Il fallimento della classe politica che, dopo sette votazioni, va dal presidente della Repubblica, che aveva chiesto di non metterlo in questa posizione e gli chiede disperatamente di fare un altro mandato, è oggettivo e sotto gli occhi di tutti”. La presidente di Fratelli d’Italia parlando fuori da Montecitorio torna a fare l’unica leader di opposizione. “Mi sembra che non si possa far finta di non vedere che eleggere il presidente Mattarella, oltretutto al settimo scrutinio, come ultima ratio, quasi come candidato di risulta, cosa che io considero irrispettosa del presidente uscente, è oggettivamente un’anomalia”, ha aggiunto.

E la Giorgia furiosa non dissimula la sua contrarietà verso la coalizione di centrodestra, prima affermando come incredibile l’appoggio di Matteo Salvini al Mattarella bis e poi in generale verso tutti gli (ex) alleati: “Mi aspettavo un atteggiamento diverso da molte persone, mi aspettavo che il centrodestra avesse molto più coraggio e convinzione nel fare una cosa che era alla portata – scandisce – cioè battersi con dignità, con orgoglio e a viso aperto per eleggere un presidente della Repubblica distonico rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Non era un obiettivo scontato, bisognava crederci ma c’erano i margini. Questa cosa mi fa impazzire: mi fa impazzire che si sia rinunciato prima di tentare davvero. Mi dispiace. Noi come FdI abbiamo fatto tutto il possibile, altri non ci hanno creduto”.

La sentenza è scontata e sotto gli occhi di tutti, a lei tocca pronunciarla: “Il centrodestra parlamentare mi pare che non esista. Il centrodestra è ancora maggioranza nella nazione, credo debba avere rappresentanza politica. Noi lavoreremo per dare quella rappresentanza politica. Bisogna ricominciare da capo, bisogna rifondare un centrodestra daccapo”

