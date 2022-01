Il senatore di Fratelli d'Italia ha parlato all'indomani dell'elezione bis di Sergio Mattarella

(LaPresse) “Io con Matteo (Salvini ndr) ho sempre avuto un buon rapporto, ma non è stato un kingmaker perché come ha detto Giorgia Meloni, come fai ad essere un king maker di un king che c’era già”. Lo ha detto il senatore di Fratelli di Italia e vicepresidente del Senato Ignazio La Russa rientrato a Milano dopo l’elezione del nuovo Capo dello Stato. “Sono tanti gli scontenti, Borghi della Lega l’ha detto esplicitamente, alcuni di Forza Italia ci hanno scritto. Noi stare ancora più attenti d’ora in poi a stare ancora più attenti ad aprire le porte a chi la pensa come noi, ma a chiuderle a chi magari pensa di venire da noi per avere una scialuppa di salvataggio per fare altri anni da parlamentare” ha concluso La Russa.

