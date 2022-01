Così il ministro ed esponente Pd

(LaPresse) “Non facciamo ancora nomi mi pare i passi positivi ci siano, dopo un errore grave di sottoporre la seconda carica dello Stato ad una bocciatura, ci sono nomi di donne sul tavolo, ci sono indicazioni dal Parlamento per la rielezione di Mattarella sono tutti fatti che credono possano portare a far si che si possa arrivare ad un risultato nelle prossime ore. C’è una discussione, Il Pd è impegnato a tenere insieme tutte le forze di maggioranza questo è il nostro orientamento. I segnali del PArlamento e i nomi su cui si comincia a discutere sono tutti passi nuovi, si tratta di coniugarli con una capacità di tenere insieme la maggioranza. Se questo è possibile anche domani si potrà arrivare ad una soluzione. L’uscita di Conte? Non so se è stata una fuga in avanti”.

